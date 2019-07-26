شكرا لقرائتكم خبر عن منى مينا و 3 مرشحين يتقدمون بتنازلات عن الترشح في انتخابات «الأطباء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء، الخميس، الباب لتلقي التنازلات بانتخابات التجديد النصفي، والتي تستمر فترة التنازلات حتى يوم 29 يوليو، بالنقابة العامة والفرعيات، حيث تتلقى لجنة الانتخابات المكونة من الدكتورة نجوى الشافعي (رئيس)، والدكتور محمد عبدالحميد (عضو)، والدكتور أحمد فتحي (عضو)، التنازلات بعد انتهاء فترة الطعون.

وأعلنت الدكتورة منى مينا عن تنازلها على كافة المقاعد التي ترشحت عليها، وهي نقيب الأطباء، ونقيب أطباء القاهرة، وعضو مجلس النقابة عن قطاع القاهرة، وكانت اللجنة رفضت طعنين على ترشح مينا، على مقعد قطاع القاهرة، بعد فحصهما وبيان قانونية ترشحها على المقعد.

وقالت «مينا»، في بيان لها، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنها تقدمت بالفعل بأوراق تنازلها عن المواقع النقابية التي كنت ترشحت لها في الدورة النقابية القادمة، وأنها بذلك تنهي مرحلة اشتغلت فيها بالعمل النقابي من خلال عضويتها في مجلس النقابة لمدة ثماني سنوات.

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وأكدت أن علاقتها بالعمل النقابي لم تبدأ مع عضويتها بالنقابة العامة في أكتوبر 2011، بل بدأت قبلها بأكثر من ثماني سنوات ونصف، وأنه تتمنى ألا تنتهي علاقتها بالعمل النقابي مع نهاية عضويتها بالنقابة العامة في أكتوبر 2019، وأن فهمها للعمل النقابي أوسع كثيرا من عضوية مجلس النقابة، وأنها ترى لأسباب كثيرة، أن الأنسب لها في الفترة القادمة هو العمل بهامش أوسع من الحرية، بعيدا عن أي موقع رسمي بالنقابة.

وشكرت «مينا» زملائها التي عملت معهم، مشددة على أنها ستحاول دعمهم بكل ما تستطيع لاستمرار العمل على طريق نقابة مهنية مستقلة لكل الأطباء، ونقابيون يسعون للمصلحة العامة فقط بعيدا عن أي تربح مادي أو مكسب شخصي، وهو طريق تعلم جيدا أنه شاق.

من جهته، قال الدكتور محمد عبدالحميد، عضو لجنة الانتخابات، أن هناك 3 مرشحين آخرين تقدموا بتنازلات عن ترشحهم للانتخابات في مقاعد، وهم الدكتور أحمد على، الذي تنازل عن الترشح على مقعد عضوية النقابة العامة، وقطاع وسط الدلتا تحت السن، والدكتور محمود التومي، عن مقعد النقابة العامة، والدكتور أحمد عليوه الذي تنازل عن عضوية قطاع شمال الصعيد، فوق السن، مؤكدا أن باب التنازلات مفتوح حتى يوم 29 يوليو، وأنه سيجري إعلان القوائم النهائية للمرشحين يوم 8 أغسطس القادم.

يذكر أن انتخابات التجديد النصفي للنقابة، تأتي بعد انتهاء مدة نصف أعضاء مجالس النقابات، والنقيب العام، ونقباء النقابات الفرعية، وفتح باب الترشح على هذه المقاعد على مستوى الجمهورية، وكانت اللجنة أعلنت عن إجراء الانتخابات يوم 11 أكتوبر، وترشح 21 مرشح على مقعد النقيب، وبتنازل مينا أصبح عدد المرشحين للمنصب 20.