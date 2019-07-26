شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي» تعلن قائمة الجامعات الدولية المُعتمدة في مصر.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قائمة بأسماء المؤسسات التعليمية باتفاقيات دولية تقبل طلابًا للدراسة بها هذا العام، وتعتبر شهاداتها مُعتمدة من الدولة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الجامعات هي: «الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، الجامعة العربية المفتوحة، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، جامعة أسلسكا مصر».