شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي» تعلن قائمة الجامعات الدولية المُعتمدة في مصر.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قائمة بأسماء المؤسسات التعليمية باتفاقيات دولية تقبل طلابًا للدراسة بها هذا العام، وتعتبر شهاداتها مُعتمدة من الدولة.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الجامعات هي: «الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، الجامعة العربية المفتوحة، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، جامعة أسلسكا مصر».
كانت هذه تفاصيل خبر «التعليم العالي» تعلن قائمة الجامعات الدولية المُعتمدة في مصر.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.