شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالغفار» يشكل لجنة لدراسة تطبيق تنسيق إلكتروني للقبول بالجامعات الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شكل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لجنة مكونة من الدكتور صديق عبدالسلام، أمين عام مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، والدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل والدكتور حاتم البلك، رئيس جامعة سيناء، والدكتور خيري عبدالحميد، رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، لدراسة النظام المقترح من الدكتور شريف كشك، مستشار الوزير بالجامعة المصرية الصينية لإنشاء نظام للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية.

وطالب الوزير اللجنة بالعمل على تطوير المقترح ومدى إمكانية تطبيقه، والمشاكل المحتملة للنظام، ووضع خطة زمنية محكمة لتطبيقه بدءاً من العام الدراسي القادم، مشيرا إلى أن الهدف من النظام التيسير على الطلاب وتفادى تكرار تقدم الطالب لأكثر من جامعة في نفس الوقت، وجعلها أكثر تنظيماً، حيث من شأن النظام الجديد تحديد الحد الأدنى لكل كلية في كل جامعة، ودفع رسوم التقدم إلكترونياً، وترتيب رغباته بين الجامعات الخاصة والأهلية، وترتيب الطلاب بناء على المجموع.