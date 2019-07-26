شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة الطبية للحج: لا إصابات بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت وزارة الصحة والسكان أن عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، استقبلت حتى صباح اليوم، الجمعة، 3090 حالة مرضية، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 1769 حالة مرضية بمكة المكرمة، و1321 حالة في المدينة المنورة، لافتاً إلى دخول 13 حالة للمستشفيات السعودية، فيما غادرت 3 حالات بعد تمام شفائهما، وما زالت هناك 10 حالات تتلقى العلاج اللازم حتى الآن، مؤكدا أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تتابع أعمال البعثة يوميا للتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.

من جانبه، أشار الدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية للحج، أنه تم إجراء غسيل كلوي لـ 6 حالات بمستشفيات السعودية، فيما تلقت حالة أخرى العلاج الكيماوي، لافتاً إلى أن الفريق الطبي يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي، لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه، كما يقوم الفريق الطبي بالبعثة الطبية بالمرور يومياً على جميع المستشفيات التي تم حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم الصحية.

وأكد «ضاحي» عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى مساء أمس، مشيراً إلى أن الفريق الوقائي مستمر في تنظيم ندوات لتوعية الحجاج بالإجراءات الوقائية، وتوزيع المطويات والمنشورات الإرشادية للتعريف بالأمراض المعدية وغير المعدية وكيفية الوقاية منها.