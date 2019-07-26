شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. إنطلاق 17 رحلة طيران لنقل الحجاج إلى الأراضى المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الشركة الوطنية مصر للطيران مد جسرها الجوى إلى الأراضى المقدسة لنقل حجاج بيت الله الحرام، لأداء مناسك الحج.

وتسير الشركة غدا السبت ١٧ رحلة جوية إلى كل من جدة والمدينة المنورة لنقل ٤٢١٠ حاجا، بواقع ١١ رحلات إلي جدة لنقل ٢٦٩٠ حاجا من حجاج فلسطين وحجاج السياحة وقرعة الغربية والقاهرة والشرقية واسيوط وتضامن الوادي الجديد، و ٦ رحلات إلى المدينة المنورة لنقل ١٥٢٠ حاجا من الحجاج الاجانب وترانزيت باماكو وتونس وباريس وكانو ولاجوس وامستردام وقرعة القاهرة.

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يذكر أن الشركة الوطنية مصر للطيران من المقرر أن تنقل هذا العام إلى الأراضى المقدسة 76 ألف حاجا، على 350 رحلة جوية، على أن تكون آخر الرحلات خلال مرحلة ذهاب الحجاج يوم 5 أغسطس المقبل، فيما تبدأ رحلات العودة بعد أداء المناسك يوم 14 من الشهر ذاته.