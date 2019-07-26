شكرا لقرائتكم خبر عن إينى تستهدف نموا يتراوح بين 2 لـ 2.5% لإنتاجها من الغاز والنفط فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستهدف شركة إيني الإيطالية للنفط والغاز نمو إنتاجها بنسب تترواح من 2 لـ2.5% فى العام الحالي 2019، وفقا لوكالة "نوفا" الإيطالية.

وتخطط الشركة، فى تقرير حول نتائج أعمال النصف الأول من العام الحالي، لاستدامة النمو من خلال الحقول التى تم تنميتها فى 2018 وفى مقدمتها حقل ظهر فى مصر، ومشروع وفا والمرحلة الثانية من بحر السلام فى ليبيا، إلى جانب مشاريعها فى غانا وانجولا، إلى جانب منطقة 1 فى المكسيك، وشمال بركين فى الجزائر، ومشروعات أخرى لم تذكرها فى مصر والجزائر.

وتوقعت الشركة أن تسهم المشروعات الجديدة والتنمية السريعة لحقولها فى إضافة 250 ألف برميل يوميا، متوقعة أيضا تسارع النمو فى الربع الأخير من العام الحالى مقارنة بالربع الثالث الذي سيشهد أعمال صيانة لبعض محطات المعالجة الخاصة بالشركة.

إلى ذلك، حققت الشركة نمواً بنسبة 27% فى التدفقات النقدية فى النصف الأول من العام الحالي، حيث ارتفعت التدفقات ل 6.61 مليار يورو.