شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. سفر أول فوج من الحج البرى عبر ميناء نويبع البحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد ميناء نويبع اليوم توديع أول فوج برى من حجاج بيت الله الحرام على متن العبارة برنسيسة وعلى متنها 400 حاج و10 باص حيت قام اللواء بحرى اشرف عبد المنعم نائب رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر بتوديع الحجاج للوقوف على الإجراءات العملية للتشغيل ومتابعة تقديم كافة التسهيلات وسرعة انهاء الاجراءات وتم رفع درجة الاستعداد بالميناء وتجهيز قرية الحجاج بعد رفع كفاءتها وتزويدها بكافة الامكانيات اللازمة لاستقبال الحجاج وفتح منافذ لتوفير السلع الغذائية وأماكن لانتظار الاتوبيسات بأولوية الوصول .

ووجه اللواء بحرى رضا إسماعيل، رئيس الهيئة، بتجهيز الصالات بخدمات الاذاعة وإرشادات لمناسك الحج بالشاشات ونظافة الميناء بالداخل والخارج وكراسى خاصة لذوى الاحتياجات الخاصة وتكريس جميع امكانيات الميناء لصالح الحجاج وتذليل جميع العقبات وفتح غرفة عمليات بالميناء للوقوف على الاجراءات العملية وتشغيل العبارات وتذليل جميع الصعوبات الواردة لحجاج بيت الله الحرام .

كما تم التنسيق مع محافظة جنوب سيناء وإدارة المرور لمتابعة الاتوبيسات اثناء مرورها بالكمائن وتنظيم خط سيرها حيال قدومها الى مدينة نويبع وتوجيهها الى قرية الحجاج بعد أخذ أرقام الاتوبيسات طبقا لأولوية الوصول بعد مراجعة رخص السائقين حتى لا تكون منتهية بنسبة أقل من 30 يوم من تاريخ السفر والتنسيق مع كافة الجهات العاملة بالميناء لتيسير وسرعة انهاء الاجراءات .

وأكد اسماعيل على ضرورة تواجد ممثل عن شركات السياحة التابع لها الاتوبيسات لحل اى مشاكل وتواجد ممثل لوزارة السياحة فى خلال فترة الحج بالإضافة لتجهيز صالة VIP لخدمة الحجاج حالة وجود تكدسات بينما قامت ادارة الحجر الصحى بالميناء بتوفير 2 سيارة اسعاف مجهزة داخل الميناء وسيارة إسعاف مجهزة بقرية الحجاج مع تواجد 5 أطباء متواجدين بصفة مستمرة فى رحلات الذهاب والعودة .

على جانب أخر قامت ادارة الجوازات بزيادة أعداد ضباط الجوازات لسرعة انهاء الاجراءات وقامت الجمارك بزيادة اعداد مأمورى الجمارك لإنهاء أعمال التفتيش للحقائب والأتوبيسات اثناء تواجد الحجاج بالصالات للتسهيل على الحجاج .

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