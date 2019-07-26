شكرا لقرائتكم خبر عن في بيان رسمي .. "مباشر قطر" تفضح "تميم" وتنفي مبايعتها له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت قناة "مباشر قطر" ما تردد مؤخرا بأنها قد بايعت أمير قطر تميم بن حمد، مؤكدة اصطفافها إلى جانب أبناء قطر في مشروع الدفاع عن قطر، وحماية أمنها القومي من رهانات النظام السياسي، ومشددة فى ذات الوقت على وقوفها ضد مشروع الإرهاب الذي يموله تنظيم الحمدين، ويسعى من خلاله إلى استهداف دول المنطقة.

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وأكدت قناة "مباشر قطر"، رفضها لسلوكيات نظام تميم بن حمد التي أدت إلى طعن الأمن القومي العربي، واستهداف دول المنطقة، من خلال تنفيذ الكثير من العمليات التخريبية، والتآمر مع أعداء الوطن العربي ضد مصالحه.

ولفتت إلى أن الهاشتاج الذي عملت أبواق الحمدين على الترويج له من أجل زعم أن قناة مباشر قطر تراجعت عن موقفها المعارض لنظام تميم بن حمد، محاولة بائسة لخداع أبناء قطر، والعمل على مواصلة النهج الكاذب، الذي تتبعه حكومة قطر في حل أزماتها.

وأوضحة أن حكومة تميم بن حمد وبدلا من الاستماع إلى مباشر قطر والسعي الى تصحيح أخطائها، راحت تشن الحملات ضدها، من أجل كتم صوت الحقيقة والعمل على تدمير الإعلام وإخضاعه إلى قبضة تميم بن حمد.