بلجيكيان يستنجدان بالشرطة بعد احتجازهما داخل حاوية مملوءة بالكوكايين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الوقت الذى شهدت بلجيكا أكثر أيامها حرارة على الإطلاق يوم الأربعاء، وجد رجلان نفسيهما فى موقع صعب محاصرين فى حاوية شحن مملوءة بالكوكايين، وشعرا بالحر الشديد حتى أنهما استدعا الشرطة لنفسيهما .
وبحسب ما ذكرت شبكة "سى إن إن، فقد تم استدعاء الشرطة إلى ميناء أنتوبرب يوم الأربعاء من قبل الرجلين الذين علقا داخل حاوية الشحن لعدة ساعات، وفقا لما صرح به متحدث باسم الشرطة.
ووصلت درجة الحرارة لأكثر من 39 درجة مئوية فى بلجيكا يوم الأربعاء، وكان اليوم الأشد سخونة فى البلاد على الإطلاق وفقا لهيئة الطقس الوطنية، قبل أن يتم تحطيم هذا الرقم فى اليوم التالى بعد أن واصلت الحرارة ارتفاعها.
وقال متحدث باسم الشرطة إن الرجلين استدعيا الشرطة لإخراجهما من الحاوية لأنه تم غلقها من الخارج. وكان رجال الشرطة فى مفاجأة تامة بعد أن عثروا على كمية كبيرة من الكوكايين داخل الحاوية. وتم احتجاز الرجلين بينما بدأت الشرطة التحقيق.
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