شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. إخوانى ينقلب على الجماعة: "ضحكوا علينا 80 سنة باسم الدين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انقلب عنصر إخوانى على الجماعة الإرهابية، مؤكدا أن الجماعة تاجرت باسم الدين، قائلا: "قعدوا يقولوا لنا الإسلام هو الحل لمدة 80 سنة، وبعدما صعدوا للحكم غيروا شعارهم بشعارات أخرى مثل الديمقراطية هى الحل، ودستور 2012 هو الحل".

وشبه العنصر المنقلب على جماعة الإخوان، تنظيم الإخوان ببنى إسرائيل إذ ينقلبون على مبادئهم من أجل المصالح، قائلا :" الإخوان عاملين زي بني اسرائيل بالضبط، وهم مجموعة من الأغبياء ومن المنتفعين ضحكوا على الناس باسم الدين".

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وقال فى فيديو متداول ويحتوى على كم هائل من الصور التى تجمع العنصر الإخوانى المنقلب على جماعة الإخوان والكاشف حقيقتهم، بوجدى غنيم الداعية الإخوان وأيضا أثناء مشاركته فى اعتصام رابعة، الإخوان يلعبون من تحت الترابيزة مع الجميع من أجل مصلحتهم".