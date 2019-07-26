شكرا لقرائتكم خبر عن هل الزواج يحرم الطالب من الالتحاق بكلية الشرطة لهذا العام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشترطت أكاديمية الشرطة على الطلاب الحاصلين على الثانوية الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة لهذا العام، ألا يكون الطالب متزوج أثناء قيده بالأكاديمية.

ووافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة من الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة لهذا العام من الحاصلين على مجموع 65%.

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وأعلن مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء أحمد إبراهيم، عن موعد تقديم طلبات الالتحاق لأكاديمية الشرطة، وذلك اعتبارًا من الأربعاء 24 يوليو حتى الخميس 15 أغسطس.