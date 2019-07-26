شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء تنفى تحديد موعد عيد الأضحى وتؤكد: استطلاع الهلال يوم 29 ذو القعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت دار الإفتاء المصرية، ما تم تداوله على لسانها حول إعلان موعد عيد الأضحى لهذا العام، قائلة:"هذا الأمر غير صحيح".

وأكدت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أنها لم تعلن شئ وأن استطلاع الهلال يكون يوم 29 من كل شهر هجرى.

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