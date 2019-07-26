شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب العلاج الطبيعى يطالب المجلس الأعلى للجامعات بإقرار درجة "DPT" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور سامى سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعى، إن النقابة خاطبت المجلس الأعلى للجامعات، ولجنة قطاع دراسات العلاج الطبيعى، بضرورة وسرعة إقرار درجة بكالوريوس علاج طبيعى "DPT"، بديلا عن بكالوريوس العلاج الطبيعى "BPT" الحالية، ومدة دراسته 5 سنوات بالإضافة إلى عام تدريب.
وأوضح سعد لـ"الخليج 365"، أن ذلك بهدف مواكبة النقابة التطورات التى تشهدها مهنة العلاج الطبيعى حول العالم، والحفاظ على حقوق أعضائها.
يذكر أن درجة "بكالوريوس دكتور"، أعلنت وزارة التعليم العالى، بدء تطبيقها مع بداية العام الجامعى 2019/2020، فى كليات الصيدلة، وأصبح "بكالوريوس دكتور صيدلى" ( PharmD )هى الدرجة الجامعية الأولى المؤهلة لممارسة مهنة الصيدلة بعد اجتياز الاختبار القومى، واستبدال درجة بكالوريوس الصيدلة الحالية (B Pharm) بدرجة بكالوريوس دكتور الصيدلى (Pharm D)، وتشمل خمس سنوات دراسية وسنة تدريب كاملة "امتياز".
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