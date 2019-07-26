شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف أبنية مخالفة بالمعادى ورفع إشغالات بحلوان والمقطم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت أجهزة حى البساتين، برئاسة اللواء محمود ضياء، فى إيقاف أعمال المبانى المخالفة فى المهد بعقارات منشرة بشوارع 264 و 294 و 308 و261 و شارع 500 بالمعادى الجديدة.

كما تم إيقاف أعمال مخالفة وتحويل سكنى لتجارى بمناطق الشطر العاشر بزهراء المعادى، والقطعة 1/7 بتقسيم اللاسلكى، والقطعة 60/70 المجاورة السادسة بالمعراج العلوى وكذلك بعقارات داخل تقسيم الأموال العامة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ومصادرة كمية من الاخشاب ومواد البناء وبعض المعدات وإيداعها مخازن الحى.

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وفى السياق شن حى حلوان، برئاسة اللواء محمد عبد الحميد، حملات مكثفة لرفع الاشغالات والتعديات ووقف المخالفات البنائية بميدان محطة حلوان والشوارع المحيطة وشوارع حيدر وذكى وموقف 15 مايو، وتم تحرير المحاضر اللازمة ووضع المضبوطات بمخازن الحى.

كما تمكنت أجهزة حى المقطم، برئاسة اللواء مدحت عبد اللطيف، من رفع الإشغالات وإعادة الانضباط بمعظم ميادين وشوارع الحى الرئيسية خاصة شارع الياسمين حيث شهد تنفيذ إزالة فورية فى المهد لمخالفة بنائية.