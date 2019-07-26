شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف بنى سويف يترأس اليوم اجتماعه الأسبوعى لدراسة الكتاب المقدس بالمطرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترأس الأنبا غبريال، أسقف عام إيبارشية بنى سويف للأقباط الأرثوذكس، مساء اليوم، فعاليات اللقاء الأسبوعي لدراسة الكتاب المقدس، بمطرانية السيدة العذراء مريم، ببنى سويف.

ومن المقرر أن يشارك بحضور اللقاء عدد من مجمع كهنة الإيبارشية، وشعب المنطقة، كما يتضمن اللقاء فقرة تراتيل لفريق كورال، ثم يناقش الأنبا غبريال أحد أسفار الكتاب المقدس، ويقوم بتفسيرها وشرحها للشعب الحضور.

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فى سياق آخر، تحتفل كاتدرائية القديس العظيم مارجرجس بالمنوفية، بعيد تجليس الأنبا بنيامين، مطران المنوفية، إذ يحل الأحد، المقبل العيد الـ43، لتجليسه أسقفًا على كنائس المنوفية.

الأنبا بنيامين، حصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة الإسكندرية، عام 1970، حيث خدم وقتها بكنيسة مارجرجس سبورتينج، وقد أقام في بيت التكريس وعمل مهندسًا، حيث عُيِّنَ مُدَرِّسًا بإدارة كهرباء الإسكندرية عام 1971.