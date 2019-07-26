شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة الجيزويت تستضيف المؤتمر الكنسى "أنا رسالة" وتختتمه الأحد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف مدرسة القلب المقدس الكاثوليكية الجيزويت اليوم الجمعة، فعاليات اليوم الخامس من المؤتمر الطلابي لشباب الكنيسة الكاثوليكية الذى يحمل عنوان " أنا رسالة" على أن يختتم بعد غد الأحد.
يتضمن المؤتمر العديد من الأنشطة الروحية والرياضية والفنية والثقافية لشباب الكنيسة من الفئة العمرية المشاركة حيث بدأ اليوم بالصلاة ثم انخرط المشاركون فى الأنشطة المختلفة.
كان الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك قد سافر أمس إلى محافظة المنيا فى زيارة رعوية تستمر حتى الثلاثاء القادم ، وكان فى استقباله الانبا بطرس فهيم مطران الإيبارشية، والنيافة الأنبا باسيليوس المنتخب مطرانا لايبارشية سوهاج.
يتفقد البطريرك خلال الزيارة العديد من الرعايا بالمنيا ويقابل العديد من الأنشطة الرعوية.
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