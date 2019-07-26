شكرا لقرائتكم خبر عن كاهن الكنيسة القبطية بقبرص: الأنبا ابيفانيوس شهيد حي بتعاليمه المثمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر القس جوناثان رفعت كاهن كنيسة العذراء واثناسيوس الرسول القبطية بليماصول بقبرص، اليوم الجمعة، الأنبا ابيفانيوس أسقف دير أبو مقار المقتول شهيدا حيا عاش بتعاليمه وذلك بمناسبة الذكرى الأولى لوفاته.

وقال رفعت فى صفحته على الفيس بوك، أن يوم وفاة الأنبا ابيفانيوس من الأيام الصعبة فى تاريخ الكنيسة لأنه رجل تعليم كنسي آبائي، توفى بطريقة مفزعة وصادمة.

وأشار كاهن قبرص، إلى أن الآراء اختلفت حول استحقاقه الانبا ابيفانيوس لقب شهيد من عدمه مؤكدا أن من دخلوا تلك الحرب نسوا فقدان هذا العالم الجليل رغم إنه شهيد قبل وفاته فقد شهد بتعاليمه وبحياته للمسيحية.

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وأضاف: حياته كانت مثمرة ووفاته أكثر إثمارا مستكملا: أذكرنا يا انبا ابيفانيوس بصلواتك ليعطينا الله حياة النسك التى عشتها.

كان رهبان دير الانبا مقار، قد احيوا اليوم الذكرى الأولى لوفاة الانبا ابيفانيوس الذى لقى حتفه على يد راهبين بالدير تم الحكم عليهما بالإعدام شنقا.