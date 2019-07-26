شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمات الزراعية : لجان لحصر مساحات الذرة وصرف الأسمدة الصيفية للمحصول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، إن هناك تكليفات للإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعية بحصر وتدقيق المساحات المنزرعة من الذرة الشامية وخاصة الصفراء والمتابعة المستمرة للمحصول ومتابعة صرف الأسمدة من الجمعيات للمحصول لزيادة الإنتاج .

وأضاف رئيس الخدمات الزراعية، فى تصريحات لـ "الخليج 365 "، أن هناك متابعة لجميع الزراعات الصيفية، ويجرى حاليا حصر المساحات المنزرعة من محصول الذرة، مؤكدا أن هناك تكليفات بعمل حملات مكثفة على " رأس الغيط" لحث الفلاحين على زيادة مساحات الذرة وخاصة الصفراء لزيادة الإنتاج والحد من الاستيراد .

وتابع الشناوى، أنه منذ بدء زراعة محصول الذرة هناك لجان للتعريف بالأصناف الجديدة مبكرة النضج وقليلة استهلاك المياه والتى تعطى انتاجية عالية، وذلك فى إطار توجه الدولة للتوسع فى زراعة الذرة الصفراء للحد من الاستيراد ورفع معدل الاكتفاء الذاتى من المحصول، مضيفا:أنه هناك لجان متابعة تعمل بالمررو على الجمعيات الزراعية لمتابعة عمليات صرف الأسمدة الصيفية .