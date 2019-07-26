شكرا لقرائتكم خبر عن معهد بحوث الحيوان يختتم الدورة التدريبية لسلامة الغذاء للباحثين الأفارقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم معهد بحوث الصحة الحيوانية، التابع لمركز البحوث الزراعية، فعاليات الدورة التدريبية وورشة العمل، التى اقيمت، للمتدربين من دولة إرتيريا فى مجال سلامة الغذاء والمخاطر الصحية والمواصفات القياسية.

وأكد الدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، اليوم الجمعة، على أهمية التواصل بين الأشقاء الأفارقة وتبادل الخبرات وبناء القدرات، ضمن خطة الوزارة لتكثيف سبل التعاون مع دول القارة السمراء فى المجالات المرتبطة بقطاع الزراعة.

وأوضح، مدير المعهد بأن المعهد بإمكاناته وقدراته ومعامله الفرعية التى تصل إلى 38 معمل فرعى على الاستعداد للتعاون التام والشراكة مع جميع الدول الأفريقية والأخوة العرب والمنظمات الاقليمية والدولية ذات الصلة فى مجالات تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية ونظم الجودة والأمن والآمان الحيوى فى المعامل والمزارع والحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية خاصة العابرة للحدود.