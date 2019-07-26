شكرا لقرائتكم خبر عن سفر وعودة 1880 مصريا وليبيا و261 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1880 مصريا وليبيا و 261 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1449 إلى الجانب الليبي، بينهم 233مصريا و1216 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 431 بينهم 371 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 60 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

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وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 103 شاحنات محملة بالبضائع وعودة 158 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.