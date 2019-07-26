صور.. استرداد 10 ألاف متر من أراضى الدولة بالنزهة وإزالة عقار مخالف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت أجهزة حى النزهة، فى القاهرة، فى إزالة التعديات للمخالفات فى المهد قبل تفاقمها، حيث تم استخدام لوادر ومعدات الحى بالتنسيق مع شرطة المرافق فى عمل إزالة فورية لدور مخالف بدون ترخيص بالعقار 5 بشارع محمد السباعى بالنزهة الجديدة. ونفذت أجهزة الحى تحت إشراف المهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء خالد عقل رئيس الحى، حملة لاسترداد أرض أملاك دولة بمساحة 10000 م2 بنطاق الحى. Advertisements وتم إزالة التعديات عليها وتطهيرها والتحفظ عليها ووضع اللوحات الدالة على ملكيتها لتأمينها لحين استغلالها الاستغلال الأمثل فى الخدمات العامة .

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