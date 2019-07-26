ضبط 3 آلاف مخالفة مرورية و16 حالة قيادة تحت تأثير المخدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم، تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتحقيق الانضباط المروري، ومواجهة حوادث المرور.

أسفرت جهود حملات الإدارة العامة للمرور خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط 3915 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2380 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

كما وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قائدي المركبات تحت تأثير المواد المخدرة بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة، وأسفرت الجهود عن ضبط 16 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.