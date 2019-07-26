تنقلات الداخلية.. ﺍﻟﻠﻮﺍء ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺼﺮ وكيلا لمرور الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهدت حركة التنقلات العامة لضباط الشرطة التي اعتمدها اللواء محمود توفيق تغييرات عدة في إدارة مرور الجيزة.

وتولى اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة قادما من العاصمة، وترقية اللواء محمد نصر لبنه ليتولى منصب وكيل مرور الجيزة.

وجاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2019 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة في تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها في كافة مجالات العمل الأمني من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.

وتركزت الحركة على تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفياً وصحياً للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، ومراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، في إطار القواعد تحقيقاً للاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفي، وذلك من خلال الترقية والمد لـ12154 ضابطًا من رتبة ملازم أول وحتى رتبة لواء، ونقل وندب 26 مساعدًا للوزير لمختلف قطاعات الوزارة و20 مديراً للأمن.

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