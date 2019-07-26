بالصور.. الداخلية تنظم قافلة خدمية متكاملة لقرية طاروط بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
نظمت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قافلة خدمية متكاملة بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، استهدفت قرية طاروط بدائرة مركز شرطة الزقازيق.
وشملت القافلة وحدة استخراج مصدرات قطاع الأحوال المدنية إلى جانب وحدة متنقلة "مستحدثة" لاستخراج مصدرات المرور "التراخيص".
وأسفرت جهود القافلة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وذلك على النحو التالي: في مجال المرور: (فحص 69 مركبة – تجديد 39 رخصة تسيير – تجديد 18 رخصة قيادة – حجز 63 كومسيون طبي)، وفي مجال الأحوال المدنية تم إنتاج (271) بطاقة رقم قومي، وقد تم إعفاء كافة مصدرات قطاع الأحوال المدنية للتيسير على المواطنين من غرامات التأخير.
كما تم توفير (5) سيارات تابعة لمنظومة أمان لتوفير المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
وقد لاقت القافلة استحسان الأهالي الذين أشادوا بالدور المجتمعي الذي تضطلع به أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
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