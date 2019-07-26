بعد دقائق من الجريمة.. ضبط مسجل مزق جسد سائق لسرقة "توك توك" بالنزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشف رجال مباحث القاهرة، هوية المتهم بالتعدي على سائق، والاستيلاء على التوك توك الخاص به في النزهة.

البداية كانت حال مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم، تمكنت من ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان، سبق اتهامه في 5 قضايا ومطلوب التنفيذ عليه في قضية "سلاح" حال استقلاله مركبة "توك توك" وبحوزته سلاح أبيض "مطواة".

وبمناقشته عن مصدر مركبة "التوك توك" اعترف بسرقتها كرهاً عن قائدها وإحداث إصابته باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته، وأمكن التوصل إلى المجني عليه وتبين أنه "مصاب بجرح قطعي باليد اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم “والذي تعرف على المتهم وقرر بأنه حال سيره بالمركبة بدائرة قسم شرطة السلام أول، استوقفه المتهم بدعوى توصيله، وعقب وصولهما فوجئ بقيامه بالتعدي عليه بسلاح أبيض "مطواة" المضبوطة بحوزته محدثاً إصابته المشار إليها، واستولى عليها ولاذ بالفرار.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.