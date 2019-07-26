محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على مرتكب واقعة سرقة إحدى الشقق السكنية بمنطقة السلام.
ورد بلاغ لقسم شرطة السلام ثان، من مُشرف إنتاج بإحدى شركات الملابس، باكتشافه كسر باب الشقة سكنه، وسرقة شاشة عرض وبعض المشغولات الذهبية.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال فحص الكاميرات بالمنطقة محل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، عاطل مقيم بذات العقار محل الواقعة، سبق اتهامه في قضيتين آخرهما "مخدرات".
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر كاميرات المراقبة توقع بـ "هجام" الشقق السكنية بالسلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.