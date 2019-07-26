كاميرات المراقبة توقع بـ "هجام" الشقق السكنية بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على مرتكب واقعة سرقة إحدى الشقق السكنية بمنطقة السلام.

ورد بلاغ لقسم شرطة السلام ثان، من مُشرف إنتاج بإحدى شركات الملابس، باكتشافه كسر باب الشقة سكنه، وسرقة شاشة عرض وبعض المشغولات الذهبية.

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بإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال فحص الكاميرات بالمنطقة محل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، عاطل مقيم بذات العقار محل الواقعة، سبق اتهامه في قضيتين آخرهما "مخدرات".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.