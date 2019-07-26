بأسلوب المغافلة.. ضبط عاطل وراء سرقة سيارة ملاكي بمصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، من ضبط مُرتكب واقعة سرقة سيارة من مالكها بأسلوب المغافلة بمصر الجديدة.

تلقى قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغا من أحد المواطنين، بأنه عقب تشغيله السيارة ملكه أثناء توقفها أسفل العقار محل سكنه، والترجل منها لشراء بعض المستلزمات فوجئ بقيام أحد الأشخاص بمغافلته واستقلال السيارة وفر هاربا.

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بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة مقيم بدائرة القسم وسبق اتهامه في قضيتين آخرهما "ضرب".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" بقصد مساومة مالكها على إعادتها مقابل مبلغ مالي، وتم بإرشاده ضبط السيارة بمكان إخفائها، باستدعاء المُبلغ تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.