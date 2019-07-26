سر الزيارة الأخيرة.. التفاصيل الكاملة لكشف لغز "جريمة الساحل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية لغز العثور على جثة صاحب محل زيوت، وبها إصابات في أماكن متفرقة بالجسم، وبجوارها سلاح أبيض "سكين" به آثار دماء.

تفاصيل الواقعة بدأت في الظهور بعد ورود بلاغ، إلى قسم شرطة الساحل في مديرية أمن القاهرة، حول العثور على الجثة، وعلى الفور تشكل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة.

جهود فريق البحث نجحت في تحديد هوية صاحب الجثة وتبين أنه صاحب محل زيوت كائن في منطقة شبرا الخيمة أول بالقليوبية، ومقيم بدائرة القسم وله محل إقامة آخر بشبرا الخيمة.

وتواصل فريق البحث مع نجل عم المتوفى، عامل، مقيم بدائرة القسم، والذي أفاد بأن المجني عليه جاء لزيارته داخل مسكنه، ثم انصرف.

وأضاف نجل عم المجني عليه، أنه عقب ذلك فوجئ باكتشاف مقتله، وإلقاء جثته في محل البلاغ على النحو المشار إليه.

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ووجه نجل عم المجني عليه، الاتهام لشقيقين، لكنه لا يعلم بياناتهما كاملة، وعلل اتهامه لهما بوجود خلافات سابقة بينهما وبين المجني عليه، وأنهما أقدما على الجريمة انتقامًا منه.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشقاء، شركاء في مخبز كائن بدائرة القسم، وتبين سابق اتهام اثنين منهم في عدة قضايا، كما كشفت التحريات أن الجريمة تمت بالاشتراك مع شخصين آخرين عاملين بذات المخبز.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت قوات الأمن من ضبط متهمين اثنين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين، انتقامًا من المجني عليه لوجود خلافات سابقة بينهم.

أكد المتهمون أنهم، حال تواجد المجني عليه في منطقة ارتكاب الواقعة، اعتدوا عليه بالضرب بعدة طعنات مستخدمين أسلحة بيضاء كانت حيازتهم، وأجهز أحدهم عليه وفروا جميعًا هاربين.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما تُكثف قوات الأمن من جهودها لضبط باقي المتهمين.