"بحشيش ومادة تُشبه الزئبق".. سقوط عنصر إجرامي يُنقب عن الذهب بالبحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: نجح قطاع الأمن العام في ضبط أحد العناصر الإجرامية بالبحر الأحمر لقيامه بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب. كانت تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مرسى علم بمديرية أمن البحر الأحمر أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بمنطقة الكيلو 40 طريق (مرسى علم/إدفو) دائرة القسم من ضبط سيارة نقل قيادة (سائق)، 38 سنة، مُقيم بالبحر الأحمر- له معلومات جنائية)، وبحوزته (5 جرام من خام الذهب، 10 جرام لمخدر الحشيش، سلاح أبيض "خنجر"، زجاجة بداخلها مادة تشبه الزئبق)، وبمواجهته قرر قيامه بالبحث والتنقيب عن خام الذهب بالمناطق الجبلية، وحيازته المواد المخدرة بقصد التعاطي، والسلاح الأبيض للدفاع. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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