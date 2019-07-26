انتشال جثة غريق من نهر النيل بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، صباح الجمعة، جثة شخص بنهر النيل. تلقى مشرف غرفة عمليات الحامية المدنية بالجيزة إخطارا من شرطة النجدة بالعثور على جثة طافية بنهر النيل. دفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة برجال الإنقاذ النهري بقيادة العقيد حازم الرفاعي، وتم انتشال الجثة وتسلميها إلى الشرطة. تحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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