عصابة الزوجين لتزوير المحررات الرسمية بالأزبكية في قبضة الأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح رجال مباحث القاهرة، في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في تزوير وترويج المستندات الرسمية مقابل مبالغ مالية.

كانت قد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (أحد الأشخاص- مطلوب التنفيذ عليه في 6 أحكام في قضايا "شيكات وتبديد"، وزوجته) مطلوب ضبطهما في إحدى القضايا، وبحوزتهما بندقية خرطوش، 12 خطاب منسوب صدورهم لعدد من الجهات الحكومية مزيلين بأكلاشيهات تابعة لذات الجهات، 6 توكيلات صادرة من أحد الأشخاص لآخر (وجميعهم مزورين،).

وبمواجهتهما واعترف الأول بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع ، وحيازتهما لباقي المضبوطات بقصد ترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية بالاشتراك مع (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الشرقية سبق اتهامه في 3 قضايا آخرهم قضية "مخدرات"، ومطلوب التنفيذ عليه في قضية "تزوير" والمقضي عليه فيها بالسجن 10 سنوات) وأمكن ضبطه، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المتهمان المضبوطان أيدها واعترف بتحصله على المضبوطات من (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة، مسجل خطر "سرقات عامة" وسبق اتهامه في 9 قضايا أخرهم قضية "سرقة متنوعة" ومطلوب التنفيذ عليه في 4 أحكام في قضايا "سرقة تيار كهربائي ، ضرب ، تبوير أرض").

Advertisements

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وعُثر بمسكنه على المضبوطات التالية ( 20 ) بصمة خاتم شعار الجمهورية منسوب صدورهم لهيئات حكومية مختلفة ، وجميعهم مقلدين، ( 6 ) مطبوعات ممهورين بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدورهم لهيئات حكومية مختلفة، ( 17 ) بصمة أكلاشيه منسوب صدورهم لهيئات حكومية مختلفة.

بمواجهته اعترف باصطناع الأختام والأكلاشيهات بقصد تزوير المستندات الرسمية والحكومية، بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية بالاشتراك مع المتهمين المضبوطين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.