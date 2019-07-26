برقم الجلوس.."التعليم" تتيح خدمة جديدة لطلاب الثانوية المتظلمين من النتيجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:
أتاحت وزارة التربية والتعليم، خدمة جديدة تقدم لأول مرة هذا العام الدراسي، لطلاب الثانوية العامة الذين تقدموا بتظلم من نتيجتهم فى مادة أو أكثر.
ويمكن للطلاب متابعة نتيجة التظلم من خلال رقم الجلوس والرقم القومي للطلاب المصريين ، ومن خلال رقم الجلوس فقط للطلاب الوافدين عن طريق الرابط التالي: (http://tazalom.thanwya.emis.gov.eg/).
وفتحت وزارة التربية والتعليم، باب التقدم بالتظلمات أمام طلاب الثانوية العامة، منذ 16 يوليو الماضي ولمدة 30 يومًا.
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