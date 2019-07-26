رئيس الوزراء يُعين هالة الجوهري رئيسًا تنفيذيا لـ"إيتيدا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين المهندسة هالة أحمد محمد الجوهري، رئيسا تنفيذيا لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لمدة عام، وذلك اعتبارا من 20 يوليو 2019.

جدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أصدرت قرارا بتكليف المهندسة هالة الجوهري بالقيام بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة في مارس الماضي.

وتمتلك المهندسة هالة الجوهري خبرة واسعة تزيد عن 25 عاما في مجال تكنولوجيا المعلومات ودمج وتكامل الأعمال، وإدارة علاقات العملاء، وإدارة الابتكار، وإدارة مراكز الخدمات على المستوى الإقليمي والدولي.

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وقبل انضمامها للهيئة، عملت الجوهري لدى شركة "أي بي إم" لأكثر من 20 عاماً، شغلت خلالها العديد من المناصب التنفيذية والقيادية كان آخرها منصب رئيس مراكز خدمات الشركة العالمية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتحمل المهندسة هالة الجوهري شهادة بكالوريوس هندسة الإلكترونيات والاتصالات والتي حصلت عليها عام 1994 من جامعة القاهرة بتقدير جيد جدا، وذلك بالإضافة إلى حصولها على درجة الماجستير في إدارة الأعمال بتقدير جيد جدا من جامعة واريك البريطانية عام ٢٠١٥.​

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