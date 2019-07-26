مصر | "نجا من الموت بمعجزة".. عاطل يمزق جسد سائق توكتوك لسرقته بالنزهة

وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة النزهة بدائرة القسم تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان، سبق اتهامه في 5 قضايا ومطلوب تنفيذ عليه في قضية "سلاح") حال استقلاله مركبة "توك توك" وبحوزته سلاح أبيض "مطواه".

وبمناقشته عن مصدر مركبة "التوك توك" اعترف بسرقتها كرهًا عن قائدها وإحداث إصابته باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.

وأمكن التوصل إلى المجني عليه وتبين أنه "مصاب بجرح قطعي باليد اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم" والذي تعرف على المتهم، وقرر بأنه حال سيره بالمركبة بدائرة قسم شرطة السلام أول، استوقفه المتهم بدعوى توصيله، وعقب وصولهما فوجئ بقيامه بالتعدي عليه بسلاح أبيض "مطواة" المضبوطة بحوزته محدثًا إصابته واستولى عليها ولاذ بالفرار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.