مصر | ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير وترويج المستندات الرسمية بالأزبكية

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تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (أحد الأشخاص- مطلوب التنفيذ عليه في عدد 6 أحكام في قضايا "شيكات وتبديد"، وزوجته) والمطلوب ضبطهما وإحضارهما في إحدى القضايا).

وعُثر بحوزتهما على الآتي:

بندقية خرطوش.

عدد ( 12) خطاب منسوب صدورهملعدد من الجهات الحكومية مزيلين بأكلاشيهات تابعةلذات الجهات.

عدد ( 6 ) توكيلات صادرة من أحد الأشخاص لآخر ( وجميعهم مزوريــن).



وبمواجهتهما اعترف الأول بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع، وحيازتهما لباقي المضبوطات بقصد ترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية بالاشتراك مع (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الشرقية سبق إتهامه فى عدد 3 قضايا آخرهم قضية "مخدرات"، ومطلوب التنفيذ عليه فىقضية "تزوير" والمقضى عليه فيها بالسجن 10 سنوات).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته الآتي:

رخصة قيادة- كارنيه منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية مثبت به صورته بإسم مغاير.

عدد (5) توكيلات منسوب صدورها لمكاتب توثيق مختلفة صادره من عدد من الأشخاص (وجميعهم مزورين).

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وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المتهمان المضبوطان أيدها وإعترف بتحصله على المضبوطات من (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة، مسجل خطر"سرقات عامة"وسبق إتهامه فى عدد 9 قضايا أخرهم قضية "سرقة متنوعة" ومطلوب التنفيذ عليه فى عدد 4 أحكام فى قضايا "سرقة تيار كهربائى، ضرب، تبوير أرض").

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وعُثر بمسكنه على المضبوطات التالية:

عدد ( 20 ) بصمة خاتم شعار الجمهورية منسوب صدورهم لهيئات حكومية مختلفة، وجميعهم مقلدين.

عدد ( 6 ) مطبوعات ممهورين بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدورهم لهيئات حكومية مختلفة.

عدد ( 17 ) بصمة أكلاشيه منسوب صدورهم لهيئات حكومية مختلفة.



وبمواجهته اعترف باصطناع الأختام والأكلاشيهات بقصد تزوير المستندات الرسمية والحكومية، بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية بالإشتراك مع المتهمين المضبوطين.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

