مصر | حركة تنقلات "الداخلية".. اللواء محمد نصر وكيلا لمرور الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حركة تنقلات "الداخلية".. اللواء محمد نصر وكيلا لمرور الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صدق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على حركة تنقلات الشرطة 2019 وشملت الحركة تولي ﺍﻟﻠﻮﺍء ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺼﺮ وكيلا للإدارة العامة لمرور الجيزة، وترقية اللواء محمود شوقي مدير قطاع شرق الجيزة ليتولي منصب مساعد مدير الأمن، اللواء هشام فاروق مدير قطاع غرب الحيزة، حكمدارا للجيزة، خلفا للواء عادل حجازي، اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة، خلفا للواء مصطفي شحاتة الذي تم نقله للشئون القانونية، اللواء محمد السبيلي مديرالادارة العامة لمباحث الجيزة، خلفا للواء رضا العمدة الذي تم تعيينه مديرا لأمن مطروح، وتصعيد اللواء مدحت فارس من مدير المباحث الجنائية إلى نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء سامح الحميلي من مدير مكافحة المخدرات بالجيزة إلى نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة.

كما تم تصعيد اللواء عاصم أبو الخير من رئيس قطاع اكتوبر ليشغل منصب مدير المباحث الجنائية، وتعيين اللواء محمود عبد الرازق مديرا للإدارة العامة لمرور الجيزة، خلفا للواء علاء متولى الذي تم نقله إلى الشرطه المتخصصة.

