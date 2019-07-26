مصر | ضبط مسجل أثناء تنقيبه عن عن خام الذهب بالبحر الأحمر

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وبمواجهته قرر قيامه بالبحث والتنقيب عن خام الذهب بالمناطق الجبلية، وحيازته المواد المخدرة بقصد التعاطي، والسلاح الأبيض للدفاع. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مرسى علم بمديرية أمن البحر الأحمر أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بمنطقة الكيلو 40 طريق (مرسى علم إدفو) دائرة القسم من ضبط سيارة نقل قيادة (سائق سن 38- مُقيم بالبحر الأحمر- له معلومات جنائية) وبحوزته (5 جرام من خام الذهب- 10 جرام لمخدر الحشيش– سلاح أبيض "خنجر"- زجاجة بداخلها مادة تشبه الزئبق).

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