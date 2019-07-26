مصر | "هيروين" و"أسلحة نارية".. سقوط 3 من تجار المخدرات في الدقهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "هيروين" و"أسلحة نارية".. سقوط 3 من تجار المخدرات في الدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث مديرية أمن الدقهلية من ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين وأسلحة نارية بالدقهلية.

وأكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة أجا بمديرية أمن الدقهلية قيام 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة المركز) بالإتجار فى المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمكن ضبطهم حال إستقلالهم سيارة نقل بدون لوحات معدنية بذات الناحية وبحوزتهم الآتي:



كمية من مخدر الهيروين وزنت (450 جرام).

بندقية آلية بخزينتها ( 10 ) طلقات نارية من ذات العيار.

فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار.

مبلغ مالى.



وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة النارية للدفاع، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.