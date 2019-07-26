مصر | بـ"أسلوب المغافلة".. ضبط مرتكب واقعة سرقة سيارة من مالكها بمصر الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"أسلوب المغافلة".. ضبط مرتكب واقعة سرقة سيارة من مالكها بمصر الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخص، مقيم بدائرة القسم وسبق اتهامه في قضيتين آخرهما "ضرب"). وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخص، مقيم بدائرة القسم وسبق اتهامه في قضيتين آخرهما "ضرب").

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" بقصد مساومة مالكها على إعادتها مقابل مبلغ مالي.

وتم بإرشاده ضبط السيارة بمكان إخفائها، وباستدعاء المُبلغ تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



كثفت الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم بأنه عقب قيامه بتشغيل السيارة ملكه حال توقفها أسفل العقار محل سكنه والترجل منها لشراء بعض المستلزمات، فوجئ بقيام أحد الأشخاص بمغافلته وإستقلال السيارة وفر هاربًا.