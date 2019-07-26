مصر | العثور على جثة طافية بمياه النيل في الجيزة

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تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، من انتشال جثة لشخص عثر عليها طافية بمياه النيل، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقت الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثة طافية بنهر النيل، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.