مصر | بتيشرت "Niver Give Up".. سقوط "لص الشقق" في السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بتيشرت "Niver Give Up".. سقوط "لص الشقق" في السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص (مشرف إنتاج بإحدى شركات الملابس - مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة بعض المشغولات الذهبية وشاشة عرض.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بالمنطقة محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل- مقيم بذات العقار محل الواقعة، سبق إتهامه في قضيتين آخرهما "مخدرات").



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه.



وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.