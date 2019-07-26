أخبار مصر | غدًا.. 'الصحفيين' تلتقي حجاجها لتسليم أوراقهم وشرح المناسك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. 'الصحفيين' تلتقي حجاجها لتسليم أوراقهم وشرح المناسك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين للنشاط، ورئيس لجنة الحج والعمرة، بأن غدًا السبت سيشهد لقاءًا للزملاء حجاج بيت الله الحرام،الذينسيتوجهون مع بعثة حج التضامن لهذا العام، والتحقت بالبرامج الخاصة بالوزارة بالتعاون مع لجنة الحج والعمرة بالنقابة.

وقال في تصريحات صحفية، إن الزملاء سوف يتسلمون أوراقهم عقب اللقاء الذي تستضيف فيه النقابة الشيخ يسري عزام العالم بوزارة الأوقاف، وإمام وخطيب مسجد صلاح الدين؛ لشرح مناسك الحج للزملاء في بعثة التضامن، وكذلك الزملاء الفائزين بتأشيرات الحج الفردية من النقابة، والذين سيحصلون على أوراقهم فى حال لانتهاء من إجراءات التأشيرة، والحصول عليها حتى الغد السبت.