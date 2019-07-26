أخبار مصر | محافظ القاهرة: تطبيق القانون على المخالفين بلا استثناء‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة: تطبيق القانون على المخالفين بلا استثناء‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنه لا رجعة في ترسيخ هيبة الدولة وإعادة الانضباط وتطبيق القانون بكل حزم ضد المخالفين والمتعدين على أراضي أملاك الدولة أو معتادي البناء عشوائياَ بدون ترخيص مهما كان موقعهم وذلك حفاظاَعلى المواطنين وأرواحهم فى المقام الأول وعدم استفادة المخالف من مخالفته.

وقال إن أجهزة المحافظة ملتزمة باستمرار إزالة المباني المخالفة في كل أحياء القاهرة بلا استثناء، موجهاَ رؤساء الأحياء بأن يتم العمل على ملف الإزالات علي مدار 24 ساعة وأن تتواصل أعمال الحصر لكافة العقاراتالمخالفة بنطاق كل حى حيث انها تمثل ضغط كبير علي شبكات المياه والصرف الصحي وتهدد أرواح المواطنين.

وشدد على استمرار شن الحملات اليومية لرفع الاشغالات والتعدى على الارصفة والتصدى لجميع الظواهر السلبية من خلال رصد وتعقب كل من تسول له نفسه مخالفة القانون بهدف اعادة العاصمة لمظهرها الحضاري.

ونجحت أجهزة حى النزهة من خلال حملاتها اليومية المفاجئة لتنفيذ ازالة التعديات للمخالفات فى المهد قبل تفاقمها ، حيث تم استخدام لوادر ومعدات الحى بالتنسيق مع شرطة المرافق فى عمل ازالة فورية لدور مخالف بدون ترخيص بالعقار 5 بشارع محمد السباعى بالنزهة الجديدة، وتحت إشراف نائب المحافظ للمنطقة الشرقية نفذت رئاسة حى النزهة حملة لاسترداد أرض املاك دولة بمساحة 10000 م2 بنطاق الحى، وتم على الفور ازالة التعديات عليها وتطهيرها والتحفظ عليها ووضع اللوحات الدالة على ملكيتها لتأمينها لحين استغلالها الاستغلال الامثل فى الخدمات العامة.

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كما تمكن حى مصر الجديدة من تشميع شقتين بالعقار 134 شارع الميرغني، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية لوقف اعمال انشائية داخلية كان قد شرع أصحابها المخالفة دون ترخيص ،وفى نطاق أحياء المنطقة الشرقية أيضا نجح حى المطرية من تنفيذ 5 قرارات ازالة لأسوار ومبانى سويسي تابعة للآثار بشارع الفحامات بعرب الحصن.

وبالمثل قامت أجهزة حى المرج بوقف أعمال عدد من مخالفات البناء فى المهد، وتم سحب خلاطة أثناء الشروع فى بناء مخالف بشارع ابراهيم الدسوقى وشارع الفريد بالمرج الغربية، كما تم تنفيذ ازالة بالدور الأرضى لعقار مخالف بشارع عبد الشهيد ، وبنطاق الحى تم ايقاف اعمال مبانى ومصادرة اخشاب ومعدات البناء بأرض المصنع خلف هايبر موسى.

وفى سياق متصل كثفت أحياء المنطقة الجنوبية حملاتها لإزالة التعديات والمخالفات البنائية لإعادة الانضباط، حيث نجحت أجهزة حى البساتين من إيقاف أعمال المبانى المخالفة فى المهد بعقارات منشرة بشوارع 264 و294 و308 و261 وشارع 500 بالمعادى الجديدة، كما تم ايقاف اعمال مخالفة وتحويل سكنى لتجارى بمناطق الشطر العاشر بزهراء المعادى ، والقطعة 1/7 بتقسيم اللاسلكى ، والقطعة 60/70 المجاورة السادسة بالمعراج العلوى وكذلك بعقارات داخل تقسيم الاموال العامة ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ومصادرة كمية من الاخشاب ومواد البناء وبعض المعدات وإيداعها مخازن الحي.

وفي حى حلوان تم شن حملات مكثفة لرفع الاشغالات والتعديات ووقف المخالفات البنائية بميدان محطة حلوان والشوارع المحيطة وشوارع حيدر وذكى وموقف 15 مايو ، وتم تحرير المحاضر اللازمة ووضع المضبوطات بمخازن الحى ، كما تمكنت اجهزة حى المقطم بمواصلة حملاتها على مدار اليوم صباحا ومساء لرفع الاشغالات وإعادة الانضباط بمعظم ميادين وشوارع الحى الرئيسية وبالأخص شارع الياسمين حيث شهد تنفيذ ازالة فورية فى المهد لمخالفة بنائية.