أخبار مصر | محافظ الجيزة يتفقد مستشفى العياط المركزى‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يتفقد مستشفى العياط المركزى‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مستشفى العياط المركزي؛ للوقوف على الخدمات والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.

ووجه المحافظ خلال جولته مدير المستشفى، بتقديم الرعاية الطبية اللازمة لطفل مصاب بحروق مضاعفة حتى تمام شفاءه، خيث حرص المحافظ على تجميع البيانات الخاصة بالمريض واسرته لمتابعة حالته بنفسه، والتأكد من تلقيه العلاج اللازم.

كما حرص المحافظ على الاطمئنان على حالة المرضي الموجودة بأقسام الرعاية المركزة و الباطنة ووحدة الغسيل الكلوي، كما تابع المحافظ مدى توافر الأدوية بصيدلية المستشفى، مشددًا على مدير المستشفى بضرورة التأكد من جاهزية القدرات والاطقم البشرية وانتظام تواجد الاطباء والتمريض داخل المستشفى لتوفير كافة سبل الرعاية الصحية للمرضي والخدمات المقدمة لهم موكداً ضرورة توفير العلاج والادوية لكافة المرضى.

ووجه ببذل قصاري الجهد في تقديم الرعاية الطبية اللازمة لجميع المرضي المترددين علي المستشفى حتي تمام الشفاء، حيث تشهد المستشفى استقبال اعداد كبيره من المواطنين يوميا.

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وتفقد المحافظ عيادة التأمين الصحي بالعياط، واستمع إلى طلبات وشكاوى المرضى، إضافة إلى التأكد من توفير العلاج اللازم للمرضى للنهوض بمنظومة التامين الصحي.

ومن جانب آخر، تفقد "راشد" شارعي شكري القوتلي والجيش الموازيين لمحور المزلقان بالعياط، بعد أن تم رفع جميع الإشغالات والباعة الجائلين الموجودين بهما وذلك استعداداً لأعمال رصف تطوير الشارعين.

ووجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة العياط بسرعة الانتهاء من أعمال الوصلات المنزلية للصرف الصحي، للبدء في اعمال رصف وتطوير الشارعين ورفع كفاءتهم وإزالة كافة تعديات المحلات الموجودة علي خطوط التنظيم لما يمثله الشارعان من محاور مرورية رئيسية لمدخل مركز ومدينة العياط الي جانب وجود العديد من المدارس والمنشآت الحكومية بمحيطهم وذلك فى موعد غايته منتصف الشهر القادم.

ورافق المحافظ، اللواء علاء بدران السكرتير المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس مركز ومدينة العياط.