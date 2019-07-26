شكرا لقرائتكم خبر عن «تنسيق الجامعات»: 142 ألفًا و300 طالب سجلوا رغبات القبول بكليات القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينتهي مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا، من تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة المرحلة الأولى السابعة مساء الجمعة، بحد أدنى 97.07% لشعبة العلمي علوم و95% للرياضة و80% للأدبي، وبدأ مكتب التنسيق في العمل على شرائح المجاميع والعمليات الحسابية لوضع الحد الأدني للقبول بكل قطاع خاصة القطاع الطبي والهندسي.

ويتنافس في طلاب المرحلة الأولى على كليات القمة 143 ألفا و313 طالبا، من بينهم 30 ألفا و152 طالبا يتنافسون على كليات الطب والأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة، و14 ألفا و690 طالبا يتنافسون على كليات الهندسة وهندسة البترول والتعدين، و98 ألفا و471 طالبا من الشعبة الأدبية يتنافسون على كليات الأعلام والاقتصاد والعلوم السياسية والألسن والآثار.

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وشهدت معامل التنسيق بالجامعات، اليوم، الجمعة، اليوم الأخير لتسجيل الرغبات، هدوءا تاما من الطلاب، حيث توافد عدد قليل من طلاب المرحلة على المعامل، ما اضطر الجامعات إلى تعليق العمل في غالبية المعامل والاكتفاء بمعمل واحد فقط في ظل استقبال الطلاب الجامعة.

وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزراة التعليم العالي والبحث العلمي، المشرف العام على التنسيق، إن عدد الذين سجلوا رغباتهم من طلاب المرحلة الأولى بلغ حوالي 142 ألفا و300 طالب من إجمالي المرحلة، بما يعني أن هناك نحو 1000 طالب تخلفوا عن تسجيل رغباتهم خلال المرحلة الأولى.

وأكد عطا، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن الطلاب الذين تخلفوا عن المرحلة لا يلومون إلا أنفسهم، حيث إنه سيكون متاحا لهم تسجيل رغباتهم مع طلاب المرحلة الثانية، لكن على الأماكن الخالية لطلاب المرحلة فقط وليست الكليات التي تقبل مجاميعهم، مشددا على أن مكتب التنسيق سيوزع الطلاب وفقاً لآخر عمليات رغبات أجراها على موقع التنسيق.

وأشار عطا إلى أنه سيتم رفع نتيجة المرحلة الأولى فور اعتمادها من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وإعلانها في مؤتمر صحفي، بحيث يكون متاحا للطلاب الحصول على النتيجة من خلال موقع التنسيق، ويقوم كل طالب بطباعة بطاقة الترشيح الخاصة به من على الموقع والتقدم بها مباشرة إلى الجامعة المرشح إليها.