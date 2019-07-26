شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: 6 الآف من الشهادات المعادلة سحبوا أوراق التنسيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية سحب الأوراق من مكاتب التنسيق بالقاهرة ومحافظتي الإسكندرية وأسيوط، بالإضافة إلى تسجيل الرغبات إلكترونياً من على موقع التنسيق، ويقوم طلاب الشهادات المعادلة بالتنسيق ورقياً وإلكترونياً معاً لمنع التلاعب بالشهادات.

وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف العام على التنسيق، إن عدد الذين سحبوا مظروف التنسيق حتى الآن بلغ نحو 6 آلاف طالب وطالبة من جميع الشهادات.