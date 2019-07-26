شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد مستشفى العياط المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مستشفى العياط المركزي للوقوف على الخدمات والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.

ووجه المحافظ، خلال جولته، مدير المستشفى، بتقديم الرعاية الطبية اللازمة لطفل مصاب بحروق مضاعفة حتى تمام شفائه، حيث حرص المحافظ على تجميع البيانات الخاصة بالمريض وأسرته لمتابعة حالته بنفسه والتأكد من تلقيه العلاج اللازم.

كما حرص المحافظ على الاطمئنان على حالة المرضى الموجودين بأقسام الرعاية المركزة والباطنة ووحدة الغسيل الكلوي، كما تابع المحافظ مدى توافر الأدوية بصيدلية المستشفى، مشدداً على مدير المستشفى بضرورة التأكد من جاهزية القدرات والأطقم البشرية وانتظام تواجد الأطباء والتمريض داخل المستشفى لتوفير كافة سبل الرعاية الصحية للمرضى والخدمات المقدمة لهم، موكداً على ضرورة توفير العلاج والأدوية لكافة المرضى.

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ووجه المحافظ ببذل قصارى الجهد في تقديم الرعاية الطبية اللازمة لجميع المرضى المترددين على المستشفى حتى تمام الشفاء، حيث يشهد المستشفى استقبال أعداد كبيرة من المواطنين يومياً.

وتفقد المحافظ عيادة التأمين الصحي بالعياط واستمع إلى طلبات وشكاوى المرضى، إضافه إلى التأكد من توفير العلاج اللازم للمرضى للنهوض بمنظومة التأمين الصحي.

من جانب آخر، تفقد راشد شارعي شكري القوتلي والجيش الموازيين لمحور المزلقان بالعياط، بعد أن تم رفع جميع الإشغالات والباعة الجائلين الموجودين به، استعداداً لأعمال رصف تطوير الشارعين، موجهاً رئيس مركز ومدينة العياط بسرعة الانتهاء من أعمال الوصلات المنزلية للصرف الصحي للبدء في أعمال رصف وتطوير الشارعين ورفع كفاءتهم وإزالة كافة تعديات المحال الموجودة على خطوط التنظيم لما يمثله الشارعان من محاور مرورية رئيسية لمدخل مركز ومدينة العياط إلى جانب وجود العديد من المدارس والمنشآت الحكومية بمحيطهم، وذلك في موعد غايته منتصف الشهر المقبل.

رافق المحافظ اللواء علاء بدران السكرتير المساعد والأستاذ أيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، واللواء أحمد عبدالفتاح رئيس مركز ومدينة العياط.