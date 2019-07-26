شكرا لقرائتكم خبر عن «الخطوط البريطانية» تستأنف رحلاتها إلى القاهرة مساء اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن شريف برسوم، المدير الإقليمي لشركة الخطوط الجوية البريطانية، أن الشركة ستستأنف رحلاتها إلى القاهرة بداية من مساء اليوم الجمعة.

ومن المنتظر أن تصل أولى رحلات الشركة إلى مطار القاهرة في الحادية عشر و15 دقيقة، وهي من طراز «دريملاينرز»، وعلى متنها 200 راكب، فيما تقلع أولى رحلات الشركة من القاهرة في الثامنة من صباح السبت المقبل.

وقال «برسوم» إن الشركة قامت بعمل تقييم كامل للترتيبات الأمنية، وإنها تعرب عن سعادتنا باستئناف رحلاتها من وإلى القاهرة، موضحًا أنها أخذت قرار تعليق الرحلات لمراجعة الخطط الأمنية من قبل الشركة، وأن قرار تعليق الرحلات لم يصدر عن وزارة النقل.

Advertisements

وأكد أن إجراءات الأمن بمطار القاهرة الدولي «ممتازة بنسبة 100٪، ولا يوجد أي تعليق عليها، وأن قرار التعليق لمدة 7 أيام جاء بهدف مراجعة الخطوط وليس أكثر».

وقالت مصادر في مطار القاهرة إن قرار عودة الرحلات البريطانية في وقت قصير يؤكد عدم تعلق قرار وقف الرحلات بالإجراءات الأمنية، مؤكدة أن جميع المطارات مؤمنة سواء الداخل أو الخارج بعدة شهادات دولية، خاصة أن إجراءات الأمن بالمطارات المصرية تخضع للعديد من الضوابط الهامة بشكل مستمر من خلال لجان دورية تراجع الأداء الأمني، وحصلت المطارات المصرية على اجتياز تلك التفتيشات أكثر من مرة.

وأكد الطيار سامح الحفني، رئيس سلطة الطيران المدني، أن المطارات المصرية تقدم الخدمات الأمنية وفقا لقوانين الطيران المدنى الدولية بل وتطبق معايير أعلى من المنصوص عليها، وخضعت للعديد من التفتيشات التي أشادت بالمستويات المقدمة، مضيفًا أنه يتم تنفيذ المعايير الدولية.

وأضاف الحفني، في تصريحات له، أن الوزارة بالتعاون مع مطار القاهرة الدولى استقبلت خلال الفترات الماضية الآلاف من الجماهير الأفريقية، وركاب من مختلف دول العالم، وكذلك رؤساء دول حضروا للقاهرة لحضور مباريات كاس الأمم الأفريقية، ولم يحدث أي شيء يعكر الإنجاز الكبير ببطولة الأمم الأفريقية.