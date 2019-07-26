شكرا لقرائتكم خبر عن المصيف مترين والسعادة فدان والساعة بجنيه.. شاهد مصيف الغلابة بالدويقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حتى الفقراء يصنعون بأنفسهم سعادتهم.. هذا ما رصدته عدسة كاميرا الخليج 365 حيث لجأ الأطفال بمنطقة الدويقة لتخفيف حدة الحر باللهو فى حمام سباحة مقابل جنيه للساعة، وسط إقبال كبير من أطفال المنطقة على السباحة به.

وعبر الأطفال عن فرحتهم الكبيرة بحمام السباحة الذى ظهر وسط المنطقة العشوائية، مؤكدين أنهم يلجئون بشكل مؤقت لتلك الحمامات في الصيف لعدم قدرتهم على تكاليف المصيف والسفر للمدن الساحلية.



احد الاطفال يلهو بالمياه



احد الاطفال يقفز بالمياه



اطفال يستحمون في حمام السباحة



الاثارة والمتعة في حمام السباحة



الاستحمام في بسين الغلابة



الاستمتاع بالسباحة



الاطفال تلهو بداخل الحوض



الاطفال داخل حمام السباحة



الاطفال يتمتعون بحمام السباحة



الاطفال يلعبون



الاطفال يلعبون



العاب هوائية تتميز بها الاطفال



العاب هوائية في حمام السباحة



الفرحة تكسو وجوه الاطفال في الاستحمام



اللعب والبهجة في حمام السباحة



المتعة في حمام السباحة



المتعة والبهجة في وجوه الاطفال



المرح واللعب في حمام السباحة

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بهجة الاطفال



تجمع الاطفال بداخل المياه



حمام السباحة



حوض الاستحمام وسط منطقه شعبية



طفل وطفله بالمياه



طفل وطفله يلهون بحوض المياه



طفل يسبح بالمياة



طفل يستعد للاستحمام بالحوض



طفل يقوم بحركات بهلوانية اثناء القفز



طفله تقفز بالمياه من اعلى بناية



طفله تقوم بحركه بهلاونيه بالمياه



طفله تلهو بحوض المياه



فرحة الاطفال بحمام السباحة



لعب وبهجة في حمام السباحة



لعب وفرحة الاطفال



لهو الاطفال داخل المياه



لهو الاطفال في حمام السباحة



مارينا الغلابة



مارينا الغلابة



متعة الاطفال



مصيف الغلابة



مصيف الغلابه حوض من المياه