الارشيف / أخبار مصر

المصيف مترين والسعادة فدان والساعة بجنيه.. شاهد مصيف الغلابة بالدويقة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/42
  • 2/42
  • 3/42
  • 4/42
  • 5/42
  • 6/42
  • 7/42
  • 8/42
  • 9/42
  • 10/42
  • 11/42
  • 12/42
  • 13/42
  • 14/42
  • 15/42
  • 16/42
  • 17/42
  • 18/42
  • 19/42
  • 20/42
  • 21/42
  • 22/42
  • 23/42
  • 24/42
  • 25/42
  • 26/42
  • 27/42
  • 28/42
  • 29/42
  • 30/42
  • 31/42
  • 32/42
  • 33/42
  • 34/42
  • 35/42
  • 36/42
  • 37/42
  • 38/42
  • 39/42
  • 40/42
  • 41/42
  • 42/42

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن المصيف مترين والسعادة فدان والساعة بجنيه.. شاهد مصيف الغلابة بالدويقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حتى الفقراء يصنعون بأنفسهم سعادتهم.. هذا ما رصدته عدسة كاميرا الخليج 365 حيث لجأ الأطفال بمنطقة الدويقة لتخفيف حدة الحر باللهو فى حمام سباحة مقابل جنيه للساعة، وسط إقبال كبير من أطفال المنطقة على السباحة به.

 

وعبر الأطفال عن فرحتهم الكبيرة بحمام السباحة الذى ظهر وسط المنطقة العشوائية، مؤكدين أنهم يلجئون بشكل مؤقت لتلك الحمامات في الصيف لعدم قدرتهم على تكاليف المصيف والسفر للمدن الساحلية.

 

احد الاطفال يلهو بالمياه
احد الاطفال يلهو بالمياه

 

احد الاطفال يقفز بالمياه
احد الاطفال يقفز بالمياه

 

اطفال يستحمون في حمام السباحة
اطفال يستحمون في حمام السباحة

 

الاثارة والمتعة في حمام السباحة
الاثارة والمتعة في حمام السباحة

 

الاستحمام في بسين الغلابة
الاستحمام في بسين الغلابة

 

الاستمتاع بالسباحة
الاستمتاع بالسباحة

 

الاطفال تلهو بداخل الحوض
الاطفال تلهو بداخل الحوض

 

الاطفال داخل حمام السباحة
الاطفال داخل حمام السباحة

 

الاطفال يتمتعون بحمام السباحة
الاطفال يتمتعون بحمام السباحة

 

الاطفال يلعبون (2)
الاطفال يلعبون

 

الاطفال يلعبون
الاطفال يلعبون

 

العاب هوائية تتميز بها الاطفال
العاب هوائية تتميز بها الاطفال

 

العاب هوائية في حمام السباحة
العاب هوائية في حمام السباحة

 

الفرحة تكسو وجوه الاطفال في الاستحمام
الفرحة تكسو وجوه الاطفال في الاستحمام

 

اللعب والبهجة في حمام السباحة
اللعب والبهجة في حمام السباحة

 

المتعة في حمام السباحة
المتعة في حمام السباحة

 

المتعة والبهجة في وجوه الاطفال
المتعة والبهجة في وجوه الاطفال

 

المرح واللعب في حمام السباحة
المرح واللعب في حمام السباحة

 

Advertisements
بهجة الاطفال
بهجة الاطفال

 

تجمع الاطفال بداخل المياه
تجمع الاطفال بداخل المياه

 

حمام السباحة
حمام السباحة

 

حوض الاستحمام وسط منطقه شعبية
حوض الاستحمام وسط منطقه شعبية

 

طفل وطفله بالمياه
طفل وطفله بالمياه

 

طفل وطفله يلهون بحوض المياه
طفل وطفله يلهون بحوض المياه

 

طفل يسبح بالمياة
طفل يسبح بالمياة

 

طفل يستعد للاستحمام بالحوض
طفل يستعد للاستحمام بالحوض

 

طفل يقوم بحركات بهلوانية اثناء القفز
طفل يقوم بحركات بهلوانية اثناء القفز

 

طفله تقفز بالمياه من اعلى بناية
طفله تقفز بالمياه من اعلى بناية

 

طفله تقوم بحركه بهلاونيه بالمياه
طفله تقوم بحركه بهلاونيه بالمياه

 

طفله تلهو بحوض المياه
طفله تلهو بحوض المياه

 

فرحة الاطفال بحمام السباحة
فرحة الاطفال بحمام السباحة

 

لعب وبهجة في حمام السباحة
لعب وبهجة في حمام السباحة

 

لعب وفرحة الاطفال
لعب وفرحة الاطفال

 

لهو الاطفال داخل المياه
لهو الاطفال داخل المياه

 

لهو الاطفال في حمام السباحة
لهو الاطفال في حمام السباحة

 

مارينا الغلابة (2)
مارينا الغلابة

 

مارينا الغلابة
مارينا الغلابة

 

متعة الاطفال
متعة الاطفال

 

مصيف الغلابة
مصيف الغلابة

 

مصيف الغلابه حوض من المياه
مصيف الغلابه حوض من المياه

 

يسبح داخل حمام السباحة
يسبح داخل حمام السباحة
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المصيف مترين والسعادة فدان والساعة بجنيه.. شاهد مصيف الغلابة بالدويقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا