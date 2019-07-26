فيديو وصور .. التونسيون يودعون الرئيس السبسي بترديد النشيد الوطني

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل جثمان الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى المستشفى العسكري بالعاصمة تونس، وسط حراسة أمنية خلال عملية نقل الجثمان وبحضور فرقة عسكرية مترجلة تابعة للجيش التونسى.

وشهد محيط المستشفى العسكرى تجمع عدد من المواطنين حضروا لتحية الرئيس التونسى الراحل الباجى قايد السبسى، ورددوا النشيد الوطني عند خروج الموكب. Advertisements ورغم ارتفاع درجات الحرارة وساعات الانتظار الطويلة حرص المواطنون التونسيون على إلقاء نظرة الوداع على رئيسهم فى موكبه المهيب من المستشفى العسكرى بالعاصمة إلى قصر قرطاج. واصطف المواطنون التونسيون على جنبات الطريق ملقين التحيّة العسكرية لموكب القائد الأعلى للقوات المسلّحة التونسية الرئيس الراحل الباجى قايد السبسى، ومردّدين النشيد الوطنى التونسى فى مشهد يعكس جلل مصابهم. يذكر أنّ جنازة وطنيّة ستنتظم للرئيس الراحل الباجى قايد السبسى له غدا السبت سيؤمّنها الجيش التونسى وسيحضرها عدد كبير من رؤساء الدول الشقيقة والصديقة والوفود الأجنبية. وتوفى الرئيس التونسى الباجى قايد التونسى عن عمر يناهز 92 عاما بعد أزمة صحية.

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